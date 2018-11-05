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Оксана Ряска напала на Риту Ларченко после темы бесплодия

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Оксана Ряска повздорила с Ильей Яббаровым.

Произошло это на съемках второго этапа конкурса «Человек года». Яббаров не выдержал обвинения о брошенных детях и заявил о бесплодии Ряски, обвинив девушку в дурном характере и прибавив очень некрасивое ругательство.

Оксана Ряска напала на Риту Ларченко после темы бесплодия

На защиту Ильи встала Рита Ларченко. После этого Оксана едва сдержалась, чтобы не кинуться в драку с защитницей Илюши и устроила Маргарите разбор полетов.

Разъяренная Ряска пообещала отправить Марго в Мурманск, если та еще раз затронет тему ее бесплодия. После этого она также усомнилась в плодовитости самой Ларченко, которая, к слову сказать, не смогла парировать по этому поводу ничего в ответ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:36

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