Уфологи: Приближающаяся Черная дыра избавит Землю от зловещей Планеты Х





Считается, что объект нисколько не угрожает планете, но может защитить ее от космического небесного тела. Об угрозах, связанных с ним, было опубликовано много информации. Кроме того, Нибиру, как считают конспирологи, начала воздействовать на умы ученых.Многие эксперты предполагают, что существует несколько могущественных цивилизаций во Вселенной. С достаточной степенью уверенности специалисты предполагают, что Земля создана для реализации одной из их целей. Это подтверждает тот факт, что настоящий возраст Луны намного больше, чем считалось ранее.Черные дыры могут стать так называемым «оружием возмездия». Представители инопланетного разума прекрасно понимают, что пока земляне самостоятельно не способны справиться с потенциальной угрозой. Пока Нибиру продолжает осуществлять попытки «нападения». Недавно рядом с Японией неожиданно пропал целый остров, причем никакие катаклизмы не предшествовали этому процессу.