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На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фотографиях астероида Рюгу НЛО. О своей очередной находке «охотник за инопланетянами» сообщил на своем сайте.
На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО

По словам уфолога, он заметил НЛО между двумя высокими стенами каньона. Ясно виднеются две области с каждой стороны, где-то были зафиксированы оползни.

Уоринг уже длительное время пытается доказать людям, что на самом деле представители инопланетного разума существуют. У уфолога имеется много последователей по всему миру. Пользователи считают данную находку уникальной.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:07

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