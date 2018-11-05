На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО





По словам уфолога, он заметил НЛО между двумя высокими стенами каньона. Ясно виднеются две области с каждой стороны, где-то были зафиксированы оползни.Уоринг уже длительное время пытается доказать людям, что на самом деле представители инопланетного разума существуют. У уфолога имеется много последователей по всему миру. Пользователи считают данную находку уникальной.