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В Сети появились данные о новом неизвестном смартфоне TA-1136 компании HMD Global

Сертификационный ресурс Bluetooth SIG поделился сведениями о неизвестном смартфоне, который разработала компания HMD Global. Версия TA-1136 может являться международной модификацией Nokia X7.

В Сети появились данные о новом неизвестном смартфоне TA-1136 компании HMD Global


Специалисты не могут точно сказать, какое устройство появилось в базе Bluetooth SIG. Дело в том, что о модели имеется очень мало информации. Есть мнение, что речь идёт о смартфоне версии Nokia 7.1 Plus, который предназначен для международного рынка. По слухам, устройство может называться Nokia 8.1. Версия оснащается 6,18-дюймовым IPS-дисплеем, вырезом, удобной сдвоенной камерой. Смартфон осуществляет работу на базе Snapdragon 710. Устройство обладает ОЗУ на 4/6 Гб, ПЗУ на 64/128 Гб. Автономность модели обеспечивает аккумуляторная батарея на 3500 мАч. Документы сертификационного агентства свидетельствуют о том, что модель TA-1136 наделили поддержкой Bluetooth 5.0. В настоящее время больше пока ничего неизвестно о данной версии.

Накануне специалисты развивающейся компании Yongnuo создали «гибридную версию» камеры, а также смартфона на основе Android 7.1.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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