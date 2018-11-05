В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего кладбища свалили останки в одну кучу





Кладбище, которое относится к самому древнему захоронению андских цивилизаций, полностью разрушено вандалами. Сооружения из камня и грязи, построенные с целью защитить ценные останки древних людей, также были уничтожены. Археологи и представители властей страны пытаются выяснить, что воры унесли с собой, и что было ими повреждено. Также ведется работа над восстановлением доисторического памятника культуры.До того, как попасть под давление испанских конкистадоров древние инки владели большим куском Западной части Южной Америки, который проходил вдоль горной системы Анды. В контролируемую территорию вошла Цитадель Мачу-Пикчу, которая сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.