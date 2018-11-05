Советские ученые в 1984 году нашли развалины Атлантиды на дне океана
На вершине горной системы Horseshoe, расположенной в Атлантическом океане советская экспедиция в 1984 году заметила что-то похожее на развалины существовавшего в древности города, возможно Атлантиды. Об этом заявил Александр Городницкий, являющийся доктором геолого-минералогических наук.
Учёные считают, что таинственный город-государство Атлантида мог на самом деле существовать. По словам Александра Городницкого, советские учёные могли отыскать Атлантиду в 1984 году. Группа учёных на корабле «Витязь» изучила горную систему Horseshoe, размещающуюся в 300 км от Гибралтара. Исследователи на одной из вершин заметили что-то схожее с развалинами древнего города. Но они не смогли подробно осмотреть эту местность из-за отсутствия специального глубоководного оборудования. Между тем геологи смогли установить, что все горы в данном случае являются погасшими вулканами. Они раньше были островами, а потом на определённом этапе были затоплены. По мнению Городницкого, здесь может находится Атлантида, столетиями не дающая покоя охотникам за сокровищами и учёным.
Ранее учёные деятели смогли установить, что поверхность холодной Антарктиды укрыта различными образцами с Луны, а также Марса.
Учёные считают, что таинственный город-государство Атлантида мог на самом деле существовать. По словам Александра Городницкого, советские учёные могли отыскать Атлантиду в 1984 году. Группа учёных на корабле «Витязь» изучила горную систему Horseshoe, размещающуюся в 300 км от Гибралтара. Исследователи на одной из вершин заметили что-то схожее с развалинами древнего города. Но они не смогли подробно осмотреть эту местность из-за отсутствия специального глубоководного оборудования. Между тем геологи смогли установить, что все горы в данном случае являются погасшими вулканами. Они раньше были островами, а потом на определённом этапе были затоплены. По мнению Городницкого, здесь может находится Атлантида, столетиями не дающая покоя охотникам за сокровищами и учёным.
Ранее учёные деятели смогли установить, что поверхность холодной Антарктиды укрыта различными образцами с Луны, а также Марса.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:43