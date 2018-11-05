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Дима Билан обнародовал в Instagram видео возле помойки

Дима Билан обнародовал в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлен возле помойки. Певец под новым роликом сообщил фанатам о съемках нового клипа.

Дима Билан обнародовал в Instagram видео возле помойки


В посте Дима Билан сообщил, что героиня его нового клипа вызовет восторг у поклонников. Однако концепция видео исполнителя песен не понравилась многим подписчикам. Они заявили, что в последнее время из видеороликов Димы Билана и иных «топовых» певцов ушли качество и дороговизна, на замену которым пришли съёмки на помойках и в туалетах. Но некоторые фолловеры звезды считают, что видеоклип снова будет юмористичным с огромным количеством популярных видеоблогеров, которых сейчас стало модно приглашать «в кадр». Видео за три часа собрало свыше 217 тысяч просмотров.

Накануне Кортни Кардашьян обнародовала в своем микроблоге Instagram новое фото, на котором она изображена в откровенном наряде. Но поклонники обратили внимание не на знаменитость, а на беспорядок в ее квартире.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:17

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