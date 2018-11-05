Житель Уфы из ревности совершил двойное убийство





3 ноября в полицию позвонил мужчина и сообщил об убийстве, которое он сам и совершил.Правоохранители прибыли на место преступления и узнали, что 53-летний мужчина, уроженец Башкирии, вернувшись домой, застал свою жену и своего старшего брата, которые после застолья, сопровождавшегося распитием спиртного, ушли в спальню. В порыве ревности он застрелил из ружья свою жену, а потом и брата, который предпринял попытку уйти с квартиры. От полученных травм супруга, возраст которой 44 года, и 65-летний мужчина, скончались на месте.После произошедшего убийца позвонил в полицию, сообщив о совершённом деянии. Теперь подозреваемый находится в участке полиции. Возбуждено уголовное дело.