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Житель Уфы из ревности совершил двойное убийство

Житель Уфы из ревности совершил двойное убийство. Это преступление, произошедшее в минувшую субботу, осветили местные СМИ.
Житель Уфы из ревности совершил двойное убийство


3 ноября в полицию позвонил мужчина и сообщил об убийстве, которое он сам и совершил.

Правоохранители прибыли на место преступления и узнали, что 53-летний мужчина, уроженец Башкирии, вернувшись домой, застал свою жену и своего старшего брата, которые после застолья, сопровождавшегося распитием спиртного, ушли в спальню. В порыве ревности он застрелил из ружья свою жену, а потом и брата, который предпринял попытку уйти с квартиры. От полученных травм супруга, возраст которой 44 года, и 65-летний мужчина, скончались на месте.

После произошедшего убийца позвонил в полицию, сообщив о совершённом деянии. Теперь подозреваемый находится в участке полиции. Возбуждено уголовное дело.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:49

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