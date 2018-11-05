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Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и заговорила о предательстве

Среди поклонников «Дома-2» пошли слухи об измене Андрея Шабарина Алиане Устиненко, идиллия которых продлилась недолго, после чего в Instagram бывшей супруги Гобозова появился пост о предательстве и недоверии ко всему миру.

Как только пара Устиненко и Шабарина прилетела на Остров Любви, Андрей тут же заговорил о гареме. Якобы в шутку. При этом парень был рад, что Розалия Райсон продолжает питать нему теплые чувства.

Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и заговорила о предательстве

«Тебя предал всего один человек, а ты перестал верить целому миру», - написала Алиана в своем микроблоге, тем самым намекая на измену любимого.
Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и заговорила о предательстве

Официальных заявлений пока никто не делал, но большинство зрителей уже догадались, что обидчиком Алианы стал Шабарин. Пара застряла в «любовном треугольнике», третьей в котором стала Райсон и вряд ли Устиненко простит любимому подобную выходку.

А в эфире 5 ноября девушка скажет о своем расстаться окончательно. Причем, надо отметить, что и Розалия теперь в раздумьях: возвращаться к Шабарину или нет. Словом, у Андрея опять полная свобода действий.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:58

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