Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и заговорила о предательстве
Среди поклонников «Дома-2» пошли слухи об измене Андрея Шабарина Алиане Устиненко, идиллия которых продлилась недолго, после чего в Instagram бывшей супруги Гобозова появился пост о предательстве и недоверии ко всему миру.
Как только пара Устиненко и Шабарина прилетела на Остров Любви, Андрей тут же заговорил о гареме. Якобы в шутку. При этом парень был рад, что Розалия Райсон продолжает питать нему теплые чувства.
«Тебя предал всего один человек, а ты перестал верить целому миру», - написала Алиана в своем микроблоге, тем самым намекая на измену любимого.
Официальных заявлений пока никто не делал, но большинство зрителей уже догадались, что обидчиком Алианы стал Шабарин. Пара застряла в «любовном треугольнике», третьей в котором стала Райсон и вряд ли Устиненко простит любимому подобную выходку.
А в эфире 5 ноября девушка скажет о своем расстаться окончательно. Причем, надо отметить, что и Розалия теперь в раздумьях: возвращаться к Шабарину или нет. Словом, у Андрея опять полная свобода действий.
Как только пара Устиненко и Шабарина прилетела на Остров Любви, Андрей тут же заговорил о гареме. Якобы в шутку. При этом парень был рад, что Розалия Райсон продолжает питать нему теплые чувства.
«Тебя предал всего один человек, а ты перестал верить целому миру», - написала Алиана в своем микроблоге, тем самым намекая на измену любимого.
Официальных заявлений пока никто не делал, но большинство зрителей уже догадались, что обидчиком Алианы стал Шабарин. Пара застряла в «любовном треугольнике», третьей в котором стала Райсон и вряд ли Устиненко простит любимому подобную выходку.
А в эфире 5 ноября девушка скажет о своем расстаться окончательно. Причем, надо отметить, что и Розалия теперь в раздумьях: возвращаться к Шабарину или нет. Словом, у Андрея опять полная свобода действий.