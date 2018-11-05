Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и заговорила о предательстве

Как только пара Устиненко и Шабарина прилетела на Остров Любви, Андрей тут же заговорил о гареме. Якобы в шутку. При этом парень был рад, что Розалия Райсон продолжает питать нему теплые чувства., - написала Алиана в своем микроблоге, тем самым намекая на измену любимого.Официальных заявлений пока никто не делал, но большинство зрителей уже догадались, что обидчиком Алианы стал Шабарин. Пара застряла в «любовном треугольнике», третьей в котором стала Райсон и вряд ли Устиненко простит любимому подобную выходку.А в эфире 5 ноября девушка скажет о своем расстаться окончательно. Причем, надо отметить, что и Розалия теперь в раздумьях: возвращаться к Шабарину или нет. Словом, у Андрея опять полная свобода действий.