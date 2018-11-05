Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в измене





Телеграмм-канал на своей страничке утверждает, что знаменитый российский кинорежиссер Марюс Вайсберг, известный такими комедийными картинами как «Гитлер, капут», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и т.д. изменял своей жене. У всех на виду, держа за руку свою спутницу, он мило с ней разговаривал. Пока супруга в командировке на съемках, Вайсберг посетил вечеринку Хэллоуин не один.Однако фанаты и поклонники актрисы не верят в эти небылицы, поскольку реальная измена не доказана. На сегодняшний день Наталья Бардо информацию о неверности мужа не комментирует.