АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в измене

Не так давно в одном из телеграмм-каналов под названием «Антиглянец» появилась информация о том, что супруг известной российской актрисы Натальи Бардо Марюс Вайсберг ей изменяет. На одну из вечеринок, посвященную празднику Хэллоуин, режиссер пришел в сопровождении неизвестной женщины. Но почитатели творчества актрисы не захотели верить слухам.
Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в измене

Телеграмм-канал на своей страничке утверждает, что знаменитый российский кинорежиссер Марюс Вайсберг, известный такими комедийными картинами как «Гитлер, капут», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и т.д. изменял своей жене. У всех на виду, держа за руку свою спутницу, он мило с ней разговаривал. Пока супруга в командировке на съемках, Вайсберг посетил вечеринку Хэллоуин не один.

Однако фанаты и поклонники актрисы не верят в эти небылицы, поскольку реальная измена не доказана. На сегодняшний день Наталья Бардо информацию о неверности мужа не комментирует.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с
Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство
В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего
Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту
На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО
Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными
В Сети появились данные о новом неизвестном
Советские ученые в 1984 году нашли развалины
Ольга Рапунцель бросилась в объятия Влада Кадони
Ученые: Солнечная буря возле Земли выведет из
Оксана Ряска напала на Риту Ларченко после темы
Купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут 16
Дима Билан обнародовал в Instagram видео возле
Юлия Высоцкая в купальнике восхитила фанатов в
Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в
Жители Германии запечатлели на камеры НЛО во
Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и
Владелец авто LADA VESTA рассказал о самой
Житель Уфы из ревности совершил двойное убийство
Tesla Roadster с манекеном Starman пересекли
Кортни Кардашьян фанаты раскритиковали в
Ученые: Жирная рыба помогает бороться с астмой у
Эксперты провели мастер-класс по определению
Фигуристка Аделина Сотникова оплатила лечение
Стинг рассказал, что умеет играть на балалайке
Bentley планирует запуск полностью электрического
Медики советуют людям бросать курить до 40-45 лет
Россиянин похоронил мать в другой стране и 15 лет
Российская чиновница объяснила молодежи ее
Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных
Просмотреть все новости