Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в измене
Не так давно в одном из телеграмм-каналов под названием «Антиглянец» появилась информация о том, что супруг известной российской актрисы Натальи Бардо Марюс Вайсберг ей изменяет. На одну из вечеринок, посвященную празднику Хэллоуин, режиссер пришел в сопровождении неизвестной женщины. Но почитатели творчества актрисы не захотели верить слухам.
Телеграмм-канал на своей страничке утверждает, что знаменитый российский кинорежиссер Марюс Вайсберг, известный такими комедийными картинами как «Гитлер, капут», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и т.д. изменял своей жене. У всех на виду, держа за руку свою спутницу, он мило с ней разговаривал. Пока супруга в командировке на съемках, Вайсберг посетил вечеринку Хэллоуин не один.
Однако фанаты и поклонники актрисы не верят в эти небылицы, поскольку реальная измена не доказана. На сегодняшний день Наталья Бардо информацию о неверности мужа не комментирует.
Телеграмм-канал на своей страничке утверждает, что знаменитый российский кинорежиссер Марюс Вайсберг, известный такими комедийными картинами как «Гитлер, капут», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и т.д. изменял своей жене. У всех на виду, держа за руку свою спутницу, он мило с ней разговаривал. Пока супруга в командировке на съемках, Вайсберг посетил вечеринку Хэллоуин не один.
Однако фанаты и поклонники актрисы не верят в эти небылицы, поскольку реальная измена не доказана. На сегодняшний день Наталья Бардо информацию о неверности мужа не комментирует.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:07