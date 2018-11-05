Юлия Высоцкая в купальнике восхитила фанатов в Instagram роскошной фигурой
Юлия Высоцкая накануне обнародовала в соцсети Instagram новое фото. На предоставленной публикации 45-летняя ведущая запечатлена в купальнике, восхитив многочисленных фанатов своей роскошной фигурой.
Супруга Андрея Кончаловская невзирая на возраст выглядит молодой и стройной. На днях ведущая наглядно продемонстрировала в Сети свою подтянутую фигуру на снимке, где она изображена сидя на яхте. Публикация знаменитости собрала свыше 33 тысяч отметок «Мне нравится» и около 340 комментариев. Фанаты не перестают восхищаться идеальными формами артистки. Юлия Высоцкая рассказывала, что любит готовить вкусную еду, а также может позволить себе иногда вредную, сладкую, соленую и жирную пищу. Ведущая уверена, что главное вовремя остановиться.
Ранее в Сети появилась информация, что Анна Седокова рассказала об отношениях с новым бойфрендом - хоккеистом Андреем Мироновым, который из-за певицы расстался с невестой.
Супруга Андрея Кончаловская невзирая на возраст выглядит молодой и стройной. На днях ведущая наглядно продемонстрировала в Сети свою подтянутую фигуру на снимке, где она изображена сидя на яхте. Публикация знаменитости собрала свыше 33 тысяч отметок «Мне нравится» и около 340 комментариев. Фанаты не перестают восхищаться идеальными формами артистки. Юлия Высоцкая рассказывала, что любит готовить вкусную еду, а также может позволить себе иногда вредную, сладкую, соленую и жирную пищу. Ведущая уверена, что главное вовремя остановиться.
Ранее в Сети появилась информация, что Анна Седокова рассказала об отношениях с новым бойфрендом - хоккеистом Андреем Мироновым, который из-за певицы расстался с невестой.