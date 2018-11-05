Жители Германии запечатлели на камеры НЛО во время преследования самолета





Инцидент случился в городе Мооренбрунн, где свидетели события обратили внимание на внеземной объект небольшого размера, который летел за воздушным транспортом в небе. Исследователи внимательно просмотрели сюжет, после чего признали его подлинность, а также были удивлены смелостью пришельцев, не скрывающихся от людских глаз.Ролик с НЛО вызвал дискуссию среди пользователей, которые стали вспоминать о событиях в КНР. Тогда пассажиры самолета были напуганы флотом кораблей гуманоидов, сопровождавших их в Танбэй.