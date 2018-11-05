Жители Германии запечатлели на камеры НЛО во время преследования самолета
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителями Германии. Они запечатлели на камеры НЛО во время преследования самолета, после чего решили переслать материалы уфологам.
Инцидент случился в городе Мооренбрунн, где свидетели события обратили внимание на внеземной объект небольшого размера, который летел за воздушным транспортом в небе. Исследователи внимательно просмотрели сюжет, после чего признали его подлинность, а также были удивлены смелостью пришельцев, не скрывающихся от людских глаз.
Ролик с НЛО вызвал дискуссию среди пользователей, которые стали вспоминать о событиях в КНР. Тогда пассажиры самолета были напуганы флотом кораблей гуманоидов, сопровождавших их в Танбэй.
Инцидент случился в городе Мооренбрунн, где свидетели события обратили внимание на внеземной объект небольшого размера, который летел за воздушным транспортом в небе. Исследователи внимательно просмотрели сюжет, после чего признали его подлинность, а также были удивлены смелостью пришельцев, не скрывающихся от людских глаз.
Ролик с НЛО вызвал дискуссию среди пользователей, которые стали вспоминать о событиях в КНР. Тогда пассажиры самолета были напуганы флотом кораблей гуманоидов, сопровождавших их в Танбэй.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00