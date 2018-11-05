Tesla Roadster с манекеном Starman пересекли орбиту Марса
Сотрудники компании SpaceX в феврале сообщили о том, что впервые была запущена ракета-носитель Falcon Heavy. Благодаря ей в космос вывели Tesla Roadster. Стало известно, что электромобиль с манекеном Starman пересекли орбиту Марса.
Согласно сведениям, полученным от работников SpaceX, запуск ракеты-носителя прошел благополучно. Единственная проблема заключалась в том, что на Землю не смогли посадить центральный ускоритель. Falcon Heavy справилась со своей миссией и вывела в космос электромобиль. Tesla Roadster должен был двигаться к Красной планете, но специалисты не планировали, что авто с манекеном Starman должно пересечь орбиту Марса. Это событие произошло через девять месяцев после официального запуска электромобиля в космос.
В SpaceX рассказали, что через три дня Tesla Roadster максимально приблизится к Солнцу. Электромобиль будет находиться от светила на расстоянии 248 миллионов километров. С Красной планетой авто с манекеном Starman сблизится в начале октября 2020 года. От Марса Roadster пройдет на расстоянии примерно 7,36 миллионов километров.
Согласно сведениям, полученным от работников SpaceX, запуск ракеты-носителя прошел благополучно. Единственная проблема заключалась в том, что на Землю не смогли посадить центральный ускоритель. Falcon Heavy справилась со своей миссией и вывела в космос электромобиль. Tesla Roadster должен был двигаться к Красной планете, но специалисты не планировали, что авто с манекеном Starman должно пересечь орбиту Марса. Это событие произошло через девять месяцев после официального запуска электромобиля в космос.
В SpaceX рассказали, что через три дня Tesla Roadster максимально приблизится к Солнцу. Электромобиль будет находиться от светила на расстоянии 248 миллионов километров. С Красной планетой авто с манекеном Starman сблизится в начале октября 2020 года. От Марса Roadster пройдет на расстоянии примерно 7,36 миллионов километров.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:43