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Tesla Roadster с манекеном Starman пересекли орбиту Марса

Сотрудники компании SpaceX в феврале сообщили о том, что впервые была запущена ракета-носитель Falcon Heavy. Благодаря ей в космос вывели Tesla Roadster. Стало известно, что электромобиль с манекеном Starman пересекли орбиту Марса.

Tesla Roadster с манекеном Starman пересекли орбиту Марса


Согласно сведениям, полученным от работников SpaceX, запуск ракеты-носителя прошел благополучно. Единственная проблема заключалась в том, что на Землю не смогли посадить центральный ускоритель. Falcon Heavy справилась со своей миссией и вывела в космос электромобиль. Tesla Roadster должен был двигаться к Красной планете, но специалисты не планировали, что авто с манекеном Starman должно пересечь орбиту Марса. Это событие произошло через девять месяцев после официального запуска электромобиля в космос.



В SpaceX рассказали, что через три дня Tesla Roadster максимально приблизится к Солнцу. Электромобиль будет находиться от светила на расстоянии 248 миллионов километров. С Красной планетой авто с манекеном Starman сблизится в начале октября 2020 года. От Марса Roadster пройдет на расстоянии примерно 7,36 миллионов километров.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:43

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