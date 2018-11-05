Tesla Roadster с манекеном Starman пересекли орбиту Марса





Согласно сведениям, полученным от работников SpaceX, запуск ракеты-носителя прошел благополучно. Единственная проблема заключалась в том, что на Землю не смогли посадить центральный ускоритель. Falcon Heavy справилась со своей миссией и вывела в космос электромобиль. Tesla Roadster должен был двигаться к Красной планете, но специалисты не планировали, что авто с манекеном Starman должно пересечь орбиту Марса. Это событие произошло через девять месяцев после официального запуска электромобиля в космос.В SpaceX рассказали, что через три дня Tesla Roadster максимально приблизится к Солнцу. Электромобиль будет находиться от светила на расстоянии 248 миллионов километров. С Красной планетой авто с манекеном Starman сблизится в начале октября 2020 года. От Марса Roadster пройдет на расстоянии примерно 7,36 миллионов километров.