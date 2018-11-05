Владелец авто LADA VESTA рассказал о самой эффективной противоугонной защите





В настоящее время самым распространенным методом угона автомобиля выступает замена блока управления. Угонщик меняет это устройство на перепрошитый аналог. Потом машина переходит под его управление. Приблизительно в 77 процентах случаев угонщик останавливается, если сталкивается с механической защитой. Установка её является довольно простой. При этом владелец авто может осуществить ее, не прибегая к помощи сотрудников СТО. В свою очередь ЭБУ авто оказывается внутри кейса. Его болты срываются после установки. Вследствие этого быстрый его взлом не представляется возможным без использования специального оборудования.Владелец LADA VESTA отмечает, что установка этого вида защиты состоит из нескольких простых этапов. Вначале нужно открутить болты крепления ЭБУ. Затем устанавливается сам сейф. Потом внутрь его вставляется блок управления. Дальше следует только сорвать болты и аккуратно на шпильки установить сам ЭБУ.