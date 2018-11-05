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Кортни Кардашьян фанаты раскритиковали в Instagram за беспорядок в доме

Накануне Кортни Кардашьян выложила в свой аккаунт Instagram очередной снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде. Однако фанаты обратили внимание не на телезвезду, а на беспорядок в ее доме.

Кортни Кардашьян фанаты раскритиковали в Instagram за беспорядок в доме


Члены семейства Кардашьян - одни из самых обсуждаемых личностей в мире, так как за их жизнью наблюдают миллионы людей. Однако звезды реалити-шоу время от времени сталкиваются с критикой от поклонников в свой адрес. К примеру, на днях Кортни Кардашьян показала фанатам фото, на котором она изображена в нижнем белье, демонстрируя стройную фигуру. Однако на снимке отчетливо видно, как вещи модели разбросаны по полу. В комментариях подписчики накинулись на знаменитость, назвав ее жуткой «неряхой». По мнению фанатов, хоть у телезвезды наверняка есть домработница, она сама также должна поддерживать чистоту своего дома. Некоторые фолловеры считают, что именно из-за неряшливости Кортни Кардашьян не может устроить свою личную жизнь.

Кортни Кардашьян фанаты раскритиковали в Instagram за беспорядок в доме


Раньше Анна Хилькевич в Сети показала поклонникам фото с модного показа, в котором участвовала ее 2-летняя дочь Арианна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32

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