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Эксперты провели мастер-класс по определению участия KIA Rio в ДТП

Группа экспертов, занимающаяся диагностикой автомобилей, провела мастер-класс по простому, а также быстрому определению участия подержанных машин в ДТП. Специалистам представили KIA Rio из дилерского центра.

Эксперты провели мастер-класс по определению участия KIA Rio в ДТП


Речь идёт об авто второй генерации этой модели. Машина оснащается бензиновым 1,4-литровым силовым агрегатом, а также автоматизированной трансмиссией. Пробег транспортного средства составил более 50 000 километров. В свою очередь, простейшей проверкой в данном случае является сравнение стекол авто и его года выпуска. На экспериментальном образце автомобиль был выпущен в 2010 году. При этом датой выпуска стёкол является 2012 год. Очередной важный тест позволит покупателю понять, было ли перекрашено авто или нет. Опытный автомобилист либо эксперт-диагност в случае перекраски сможет определить на глаз разницу в красках. Дело в том, что перекраске обычно подвергают только поврежденную часть. В данном случае можно воспользоваться толщинометром. Он покажет различия в новом и старом слое краски.

Ранее представители автомобильной компании Porsche показали на видео в Сети все модификации транспортного средства версии Porsche 911.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:14

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