Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных жителей
Чехии трое украинцев, которые были вооружены напали на женщину и двух мужчин, проживающих в городе Пльзень. В результате конфликта молодой человек получил ножевое ранение.
Местный сайт Кrimi-plzen пишет о том, что сотрудники полиции сообщили о нападении на местных жителей иностранцами на улице Клатовская города Пльзень.
27-парень, подвергшийся нападению, получил серьёзные ранения, нанесённые холодным оружием. Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. В настоящее время его состояние здоровья остаётся крайне тяжёлым.
Все нападавшие- граждане Украины и их доставили в полицейский участок. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком около 10 лет.
Местный сайт Кrimi-plzen пишет о том, что сотрудники полиции сообщили о нападении на местных жителей иностранцами на улице Клатовская города Пльзень.
27-парень, подвергшийся нападению, получил серьёзные ранения, нанесённые холодным оружием. Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. В настоящее время его состояние здоровья остаётся крайне тяжёлым.
Все нападавшие- граждане Украины и их доставили в полицейский участок. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком около 10 лет.
Происшествия
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:15