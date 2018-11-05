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Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных жителей

Чехии трое украинцев, которые были вооружены напали на женщину и двух мужчин, проживающих в городе Пльзень. В результате конфликта молодой человек получил ножевое ранение.
Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных жителей


Местный сайт Кrimi-plzen пишет о том, что сотрудники полиции сообщили о нападении на местных жителей иностранцами на улице Клатовская города Пльзень.

27-парень, подвергшийся нападению, получил серьёзные ранения, нанесённые холодным оружием. Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. В настоящее время его состояние здоровья остаётся крайне тяжёлым.

Все нападавшие- граждане Украины и их доставили в полицейский участок. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком около 10 лет.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:15

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