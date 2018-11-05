Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных жителей





Местный сайт Кrimi-plzen пишет о том, что сотрудники полиции сообщили о нападении на местных жителей иностранцами на улице Клатовская города Пльзень.27-парень, подвергшийся нападению, получил серьёзные ранения, нанесённые холодным оружием. Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. В настоящее время его состояние здоровья остаётся крайне тяжёлым.Все нападавшие- граждане Украины и их доставили в полицейский участок. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком около 10 лет.