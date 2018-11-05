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Bentley планирует запуск полностью электрического авто

Британский автопроизводитель Bentley рассматривает возможность запуска первого своего полностью электрического авто. Руководство компании стремится уменьшить выбросы CO2 своих машин, так как все больше государств вводят строгие экологические нормы.

Bentley планирует запуск полностью электрического авто


Если такая версия получит одобрение, тогда EV в производство запустят до 2025 года. Платформу в данном случае будут разрабатывать инженеры автоконцерна Volkswagen AG. Стоит отметить, что у Bentley среди всех автобрендов концерна VAG самые большие показатели выделяемых CO2. Это связано с выпуском компанией тяжелых седанов и внедорожной Bentayga, нуждающихся в мощной силовой установке. Автопроизводитель до сих пор рассматривал только гибридные версии, чтобы придерживаться строгих ограничений выбросов CO2. Bentley может применять архитектуру электрокаров, которую разрабатывает Audi и Porsche. Речь идёт о PPE - Premium Platform Electric. Согласно ожиданиям, платформа будет поддерживать новую генерацию мощных авто к 2021 году. Эти машины будут иметь более быстрое ускорение, высокие технические характеристики, быструю перезарядку. Porsche объединившись с Audi экономит около 30% затрат.

По словам Адриана Холмарка, являющегося генеральным директором Bentley, бренд разрабатывает полностью электрический автомобиль в течение 1 года. Он надеется, что новинка выйдет в серию уже в середине будущего десятилетия. Фрэнк Уиттер, занимающий должность топ-менеджера VW Group, заметил, что электрификация представляет для Bentley важную проблему. Сотрудничество компании с Porsche может в этом помочь.

Недавно в глобальной Сети эксперты анонсировали рейтинг самых востребованных транспортных средств известной марки Toyota.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:53

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