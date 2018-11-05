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Россиянин похоронил мать в другой стране и 15 лет получал ее пенсию

В Тульской области мужчина 15 лет незаконно получал пенсию умершей матери. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, гражданину удавалось обманывать государство благодаря тому, что он похоронил свою мать на территории другой страны.

Россиянин похоронил мать в другой стране и 15 лет получал ее пенсию


Житель Тульской области продолжительное время скрывал смерть матери, а пенсию за нее получал по доверенности. У социальных работников, не видевших женщину более 15 лет, не возникало вопроса о том, почему она сама не получает пенсию.

Однако полиция Российской Федерации по своим каналам получила информацию от Интерпола, из которой следовало, что женщина 1930 года рождения умерла в 2001 году в возрасте 71 года. После этого в отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Мошенничество».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:37

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