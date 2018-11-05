Россиянин похоронил мать в другой стране и 15 лет получал ее пенсию





Житель Тульской области продолжительное время скрывал смерть матери, а пенсию за нее получал по доверенности. У социальных работников, не видевших женщину более 15 лет, не возникало вопроса о том, почему она сама не получает пенсию.Однако полиция Российской Федерации по своим каналам получила информацию от Интерпола, из которой следовало, что женщина 1930 года рождения умерла в 2001 году в возрасте 71 года. После этого в отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Мошенничество».