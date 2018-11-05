Путешественник во времени Ной рассказал о мировой сверхдержаве будущего





По словам самопровозглашенного путешественника во времени, к 2028 году человечество откроет технологию путешествия во времени. При этом Индия создаст более мощную машину времени, чем США. Это позволит ей стать новой господствующей державой. Кроме того, ученые разработают специальные чипы, которые будут вживляться в тело, и в шесть раз увеличивать мозговую активность.Некоторых зрителей поразило столь неожиданное заявление, однако многие отнеслись к нему скептически. Дело в том, что Ной часто выступает на канале ApexTV с неоднозначными заявлениями. Так, ранее он утверждал, что новым президентом США станет Иоланда Рене Кинг — внучка Мартина Лютера Кинга.