Максим Виторган поздравил Ксению Собчак с днем рождения

Оригинальный пост Максима в Instagram убедил поклонников, что развод в их семье отменяется, а судя по слухам о второй беременности знаменитости, семью Собчак и Виторгана ожидает пополнение.В соцсети актер выложил ролик, в котором Ксения поет, а в комментарии к публикации пожелал, чтобы с ней была всегда «тяга к самозабвенному безумству».Подписчики Виторгана присоединились к поздравлениям и многие из них пожелали Ксении Собчак здоровья, чтобы взойти на самую вершину ее творческой и политической карьеры.