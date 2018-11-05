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В Италии число жертв наводнений увеличилось до 30 человек

По последним данным, в Италии число жертв наводнений увеличилось до 30 человек. Члены правительства оценивают убытки в миллионы долларов.
В Италии число жертв наводнений увеличилось до 30 человек

Власти Италии предоставили новые данные о гибели тридцати человек от наводнения. Перед этим на острове Сицилия сотрудники спасательной службы обнаружили тела семьи из 9 человек, среди них было трое детей. Их дом снесло потоком разбушевавшейся реки.

Члены правительства Италии дают свои оценки случившейся трагедии. Прокурор острова Амброгио Картосио назвал ее «полной катастрофой». Маттео Сальвини (министр внутренних дел) и Джузеппе Конте (премьер-министр) прибыв на пострадавшие от стихии места посчитали убытки. По их мнению для того, что бы сохранить безопасность национальной территории страны, необходимо более 45 млрд долларов.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:18

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