Медики советуют людям бросать курить до 40-45 лет





В исследовании ученых приняли участие почти 9000 молодых людей, их возраст на момент начала наблюдений составлял 27 лет. У добровольцев отсутствовали какие-либо хронические болезни сердца и сосудов, также у них не было проблем с легкими. В целом их физическая и психологическая форма оценивалась, как хорошая.Последующие 16 лет показали, что молодость и относительно крепкое здоровье не выступили защитой от последствий курения. Например, среди бывших и нынешних курильщиков было зафиксировано 70% инсультов и инфарктов.Чем больше курили участники эксперимента, тем чаще у них диагностировались проблемы, связанные с легкими и сердечно-сосудистой системой. Отказ от табачных изделий изначально сильно влиял на здоровье, но со временем значительно падала скорость возвращения к норме ключевых показателей.