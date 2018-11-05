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Медики советуют людям бросать курить до 40-45 лет

Медики рассказали, когда наступает идеальное время, чтобы человек мог бросить курить. Отказаться от этой пагубной привычки они советуют до 40-45 лет, поскольку сердечно-сосудистая система нормализует свою работу только через 15 лет.

Медики советуют людям бросать курить до 40-45 лет

В исследовании ученых приняли участие почти 9000 молодых людей, их возраст на момент начала наблюдений составлял 27 лет. У добровольцев отсутствовали какие-либо хронические болезни сердца и сосудов, также у них не было проблем с легкими. В целом их физическая и психологическая форма оценивалась, как хорошая.

Последующие 16 лет показали, что молодость и относительно крепкое здоровье не выступили защитой от последствий курения. Например, среди бывших и нынешних курильщиков было зафиксировано 70% инсультов и инфарктов.

Чем больше курили участники эксперимента, тем чаще у них диагностировались проблемы, связанные с легкими и сердечно-сосудистой системой. Отказ от табачных изделий изначально сильно влиял на здоровье, но со временем значительно падала скорость возвращения к норме ключевых показателей.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:46

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