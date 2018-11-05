После критики в Instagram Ольге Орловой пришлось резко осудить жестокую драку Сударкиной и Игруновой





Драка участниц реалити-шоу «Дом-2» на Острове Любви вызвала широкий резонанс, но не все осудили обидчицу, например, ведущая Ольга Орлова отметила, что Игрунова лишь «корчит из себя жертву», тем самым буквально оправдывая Сударкину в ее жестокости.После данного заявления в Сети разгорелся скандал, и Орловой пришлось резко менять свою точку зрения. Она опубликовала пост, в котором говорит о недопустимости драк на телестройки, и о необходимости наказывать участников, которые ведут себя недозволенным образом.При этом Орлова закрыла свою публикацию от комментариев, чтобы вновь не вызвать «огонь на себя».