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После критики в Instagram Ольге Орловой пришлось резко осудить жестокую драку Сударкиной и Игруновой

Отношение Ольги Орловой к драке между Ольгой Сударкиной и Натальей Игруновой вызвало град критики в ее адрес. Ведущей «ДОМа-2» пришлось резко менять свое мнение, чтобы оградить себя от травли в Instagram.

Драка участниц реалити-шоу «Дом-2» на Острове Любви вызвала широкий резонанс, но не все осудили обидчицу, например, ведущая Ольга Орлова отметила, что Игрунова лишь «корчит из себя жертву», тем самым буквально оправдывая Сударкину в ее жестокости.

После критики в Instagram Ольге Орловой пришлось резко осудить жестокую драку Сударкиной и Игруновой

После данного заявления в Сети разгорелся скандал, и Орловой пришлось резко менять свою точку зрения. Она опубликовала пост, в котором говорит о недопустимости драк на телестройки, и о необходимости наказывать участников, которые ведут себя недозволенным образом.

После критики в Instagram Ольге Орловой пришлось резко осудить жестокую драку Сударкиной и Игруновой

При этом Орлова закрыла свою публикацию от комментариев, чтобы вновь не вызвать «огонь на себя».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:53

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