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Лазерные технологии помогут астрономам засечь инопланетян

Астрономы полагают, что найти пришельцев им помогут лазерные технологии. Если в Млечном Пути существует развитая инопланетная цивилизация, то она должна будет засечь инфракрасное излучение, генерируемое 2-мегаваттным лазером.

Лазерные технологии помогут астрономам засечь инопланетян


Чтобы создать инфракрасный сигнал, который был бы в 10 раз мощнее инфракрасного излучения Солнца, необходим мощный 30-45-метровый телескоп, оборудованный соответствующей лазерной установкой. Несмотря на высокую стоимость и сложность проекта, такое оборудование уже находится в разработке. В перспективе оно может помочь установить первый контакт с инопланетянами.

По словам ученых, развитые гуманоиды, поймав мощный инфракрасный сигнал в виде нескольких импульсов, должны будут понять, что он неестественного происхождения, а потому они смогут ответить. Кроме того, лазерные технологии позволят уменьшить время для получения и отправки сообщений. Если же пользоваться современными технологиями передачи данных, то на отправку информации размером 100 бит могло бы уйти несколько лет.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:07

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