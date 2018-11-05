Subaru отзывает около 100 тыс авто для проверки тормозов





Соответствующие меры распространяются на девять моделей, в том числе Impreza. Автомобили производились в Японии с января по октябрь нынешнего года. По предварительным оценкам, расходы на проверку составят 57 миллионов долларов.Общее число отозванных в течение 2018 года транспортных средств Subaru превысило 500 тысяч единиц. Остальные попали под отзывную компанию, поскольку имелись проблемы с движком, а они могли привести к его самостоятельному отключению.Японский концерн из-за ряда проблем столкнулся с заметным падением продаж. Руководство снизило прогнозы прибыли на нынешний финансовый год, который завершится в марте 2019 года. В итоге падение составит на уровне 25%, в денежном выражении убытки достигнут 1,4 миллиарда долларов.