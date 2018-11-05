Анна Хилькевич вышла на подиум вместе с 2-летней дочерью Арианной
Анна Хилькевич в своем Instagram-аккаунте показала поклонникам фотографию с модного показа. На данном снимке актриса запечатлена на подиуме вместе со своей 2-летней дочерью Арианной.
Накануне в Москве в Гостином дворе состоялся модный показ детской одежды. Среди прочих знаменитостей на подиум вышла Анна Хилькевич вместе с наследницей Арианной. Звездная семья демонстрировала одинаковые спортивные наряды, включавшие в себя белые кроссовки и платья-толстовки. В посте знаменитость отметила, что таким образом она хочет научить наследницу поведению перед камерой. По мнению актрисы, данный опыт будет полезным для ее ребенка. Публикация за сутки собрала более 495 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев. Поклонники отметили, что Анна Хилькевич и ее малышки в этих нарядах просто «красотки». Другие фанаты подчеркнули, что Арианна очень похожа на свою звездную маму.
На днях танцор Петр Никитин рассказал, что на протяжении пяти лет он жил с Жанной Фриске в гражданском браке.
Накануне в Москве в Гостином дворе состоялся модный показ детской одежды. Среди прочих знаменитостей на подиум вышла Анна Хилькевич вместе с наследницей Арианной. Звездная семья демонстрировала одинаковые спортивные наряды, включавшие в себя белые кроссовки и платья-толстовки. В посте знаменитость отметила, что таким образом она хочет научить наследницу поведению перед камерой. По мнению актрисы, данный опыт будет полезным для ее ребенка. Публикация за сутки собрала более 495 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев. Поклонники отметили, что Анна Хилькевич и ее малышки в этих нарядах просто «красотки». Другие фанаты подчеркнули, что Арианна очень похожа на свою звездную маму.
На днях танцор Петр Никитин рассказал, что на протяжении пяти лет он жил с Жанной Фриске в гражданском браке.