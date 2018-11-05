МВФ: Китай изменил всю мировую экономику
Экономический рост Китая изменил не только внутреннюю жизнь страны, но и всю мировую экономику в целом. Такого мнения придерживается Кристин Лагард, глава МВФ. С рабочим визитом она посетила церемонию открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
По словам главы МВФ, 40 лет назад КНР начала показывать ощутимый рост. В частности, экономика стала открытой, производилась стимуляция реформ, изменивших жизнь миллионов людей.
Мост к процветанию производился за счет кардинальной переориентации экономики. Власти стараются работать над укреплением международного сотрудничества, особенно в сфере торговли. От имени МФВ Лагард обратилась ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие на сегодняшний день споры. Чтобы достичь данных целей, необходимо развивать международную кооперацию.
В Шанхае в понедельник, 5 ноября, открылось первое импортное ЭКСПО, оно будет работать до 10 ноября. Участниками мероприятия в этом году стали 2,8 тысячи компаний из 130 мировых стран. Что касается российских предприятий, то они представлены в пяти отраслях: сельхозпродукты, медицинское оборудование, потребительские товары, сфера услуг и высокотехнологичное оборудование.
По словам главы МВФ, 40 лет назад КНР начала показывать ощутимый рост. В частности, экономика стала открытой, производилась стимуляция реформ, изменивших жизнь миллионов людей.
Мост к процветанию производился за счет кардинальной переориентации экономики. Власти стараются работать над укреплением международного сотрудничества, особенно в сфере торговли. От имени МФВ Лагард обратилась ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие на сегодняшний день споры. Чтобы достичь данных целей, необходимо развивать международную кооперацию.
В Шанхае в понедельник, 5 ноября, открылось первое импортное ЭКСПО, оно будет работать до 10 ноября. Участниками мероприятия в этом году стали 2,8 тысячи компаний из 130 мировых стран. Что касается российских предприятий, то они представлены в пяти отраслях: сельхозпродукты, медицинское оборудование, потребительские товары, сфера услуг и высокотехнологичное оборудование.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:16