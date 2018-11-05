Обозреватель CNN Ана Наварро оскорбила Дональда Трампа в прямом эфире





Эксперт попросила записать ее в категорию людей, которая считает расистом Дональда Трампа. Якобы президент США называет мексиканцев насильниками и преступниками, а о Гаити и вовсе отзывается, как о дыре.25 октября Трамп сообщил, что на южную границу Штатов отправляются военные, чтобы защитить американскую территорию от потока мигрантов. Якобы в середине прошлого месяца они перешли границу Гватемалы и Гондураса и продолжили свое передвижение в сторону Мексики. Цель мигрантов – попасть в США и попросить убежища у властей.