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Обозреватель CNN Ана Наварро оскорбила Дональда Трампа в прямом эфире

Ана Наварро, политический обозреватель телеканала CNN дважды оскорбила в прямом эфире президента США Дональда Трампа. Главу государства она назвала «расисткой свиньей».
Обозреватель CNN Ана Наварро оскорбила Дональда Трампа в прямом эфире

Эксперт попросила записать ее в категорию людей, которая считает расистом Дональда Трампа. Якобы президент США называет мексиканцев насильниками и преступниками, а о Гаити и вовсе отзывается, как о дыре.

25 октября Трамп сообщил, что на южную границу Штатов отправляются военные, чтобы защитить американскую территорию от потока мигрантов. Якобы в середине прошлого месяца они перешли границу Гватемалы и Гондураса и продолжили свое передвижение в сторону Мексики. Цель мигрантов – попасть в США и попросить убежища у властей.



 
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Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:52

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