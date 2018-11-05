Валерия показала кадр со съемок откровенного клипа

В одной из главных ролей снялся французский актер Сами Насэри. На снимке артист сидит на кровати с полураздетой девушкой, прикрывающей грудь руками. Валерия выразила благодарность актеру за то, что согласился принять участие в ее музыкальном клипе. Также она предложила поклонникам угадать, на какую композицию снимается ролик.За короткое время фолловеры оставили под провокационным постом множество комментариев. Многие отметили, что с нетерпением ждут выхода нового клипа.