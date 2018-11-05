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Модель Ирина Шейк чувствует вину перед дочерью из-за загруженности работой

Модель и актриса Ирина Шейк призналась, что чувствует вину перед своей дочерью. Многим может показаться, что знаменитость умело совмещает карьеру и материнство, но самой ей так не кажется.
Модель Ирина Шейк чувствует вину перед дочерью из-за загруженности работой

Три года Шейк встречается с актером Брэдли Купером, которому в прошлом году подарила дочь Лею. Часто модель видят на улицах Нью-Йорка, где она гуляет с ребенком. Однако профессия звезды связана с командировками, поэтому часто ее нет дома. В недавнем интервью знаменитость призналась, что считает себя самым обычным человеком.

«Я мама, которая привыкла все проверять, и действительно являюсь строгой по отношению к себе. Я не очень хороша в этом вопросе, но постоянно работаю над собой», - заявила Шейк. По ее словам, она бы очень хотела проводить с маленькой Леей больше времени.

Шейк рассказала журналистам, что не нужно верить снимкам, которые регулярно публикуются в социальных сетях. В свободном доступе появляются только те фотографии, где модель выглядит безупречно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:26

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