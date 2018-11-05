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Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы удивило пользователей соцсетей

Самым настоящим хитом социальных сетей стала фотография народного артиста Михаила Боярского. Поклонникам едва ли удалось узнать кумира без его легендарной шляпы.
Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы удивило пользователей соцсетей

Снимок обнародовал сын Михаила Боярского. На нем артист позирует в домашней обстановке: в частности, он смотрит матч с участием любимой футбольной команды «Зенит». Обычно знаменитость привык смотреть противостояние на стадионе, но на этот раз решил остаться дома.

Как отметил Боярский-младший, его отец всегда является очень эмоциональным при просмотре футбола. Внимание публики привлекла не игра спортсменов, а внешний вид артиста, которого редко когда встретишь без шляпы.

По словам подписчиков, несмотря на седые волосы, Боярский выглядит также импозантно. Отметим, что дочь актера вскоре подарит отцу второго внука, она беременна от супруга Максима Матвеева, у пары уже есть сын Андрей. Актриса после родов намерена вернуться к работе, оставив малыша на воспитание бабушкам, дедушкам и няням.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:43

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