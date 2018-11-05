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Врачи не рекомендуют сразу после пробуждения застилать постель

Британский медик заявил, что постель после пробуждения надо не заправлять, а дать ей немного проветриться. Дело в том, что во время сна постельное белье могло пропитаться потовой жидкостью и нагреться, создав благоприятные условия для размножения бактерий и клещей.

Врачи не рекомендуют сразу после пробуждения застилать постель


По словам Эджи Макензи, когда человек сразу застилает свою постель, он тем самым подготавливает почву для активного размножения опасных микроорганизмов. Кровать превращается в настоящий парник, особенно летом, когда на улице стоит жаркая погода.

Постельные клещи и бактерии опасны тем, что выделяют вредные экскременты, вызывающие приступы сильной аллергии и бронхиальной астмы. Кроме того, при контакте с выделениями клещей у человека начинают развиваться кожные заболевания, конъюнктивит и аллергический ринит. Поэтому постели надо не только давать возможность проветриться, но и необходимо раз в неделю менять белье и пылесосить матрас.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:24

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