Врачи не рекомендуют сразу после пробуждения застилать постель





По словам Эджи Макензи, когда человек сразу застилает свою постель, он тем самым подготавливает почву для активного размножения опасных микроорганизмов. Кровать превращается в настоящий парник, особенно летом, когда на улице стоит жаркая погода.Постельные клещи и бактерии опасны тем, что выделяют вредные экскременты, вызывающие приступы сильной аллергии и бронхиальной астмы. Кроме того, при контакте с выделениями клещей у человека начинают развиваться кожные заболевания, конъюнктивит и аллергический ринит. Поэтому постели надо не только давать возможность проветриться, но и необходимо раз в неделю менять белье и пылесосить матрас.