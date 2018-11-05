Леша Купин готовит документы для свадьбы на Сейшелах в этом году





Парень отмечает, что впервые за полтора года организаторы разделили их пару и Майя осталась на Острове Любви, а Леше пришлось улететь в Москву для участия в конкурсе «Человек года».Помимо этого на родине у Купина есть еще одна цель – подготовить документы для бракосочетания на Сейшельских островах. Ведь Донцова сейчас на Сейшелах даже без паспорта. Алексей надеется, что через неделю он вновь окажется на Острове и они с Майей начнут активную подготовку к свадьбе.Купин на сто процентов уверен, что их союз с Донцовой будет зарегистрирован уже до конца 2018 года, а после нынешнего непродолжительного расставания Майя лишь убедится в его верности.