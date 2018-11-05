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Леша Купин готовит документы для свадьбы на Сейшелах в этом году

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин расстроен расставанием с Майей Донцовой, с которой собирается пожениться уже в этом году.

Парень отмечает, что впервые за полтора года организаторы разделили их пару и Майя осталась на Острове Любви, а Леше пришлось улететь в Москву для участия в конкурсе «Человек года».

Леша Купин готовит документы для свадьбы на Сейшелах в этом году

Помимо этого на родине у Купина есть еще одна цель – подготовить документы для бракосочетания на Сейшельских островах. Ведь Донцова сейчас на Сейшелах даже без паспорта. Алексей надеется, что через неделю он вновь окажется на Острове и они с Майей начнут активную подготовку к свадьбе.

Леша Купин готовит документы для свадьбы на Сейшелах в этом году

Купин на сто процентов уверен, что их союз с Донцовой будет зарегистрирован уже до конца 2018 года, а после нынешнего непродолжительного расставания Майя лишь убедится в его верности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:49

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