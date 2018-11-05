Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству





По словам Глацких, сегодня у подрастающего поколения складывается мнение о том, что государство что-то им должно. На самом деле, это не так, считает чиновница. Детям обязаны их родители, поскольку благодаря им они появились на свет. «Если идти от истоков, государство не просило вас рожать», - добавила Глацких.Всех, кто присутствовал на круглом столе, чиновница попросила донести эту позицию, своим знакомым и друзьям. Также она отметила, что у всех государственных служащих очень маленькие заплаты, поэтому те, кто имеют стремления ими стать, должны находить возможности для реализации мечты самостоятельно или вместе с родителями.