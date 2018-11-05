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Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству

Российская чиновница Ольга Глацких, которая занимает пост директора департамента молодежной политики Свердловской области, объяснила молодым людям, что государство ничего им не должно. Такое заявление прозвучало в рамках круглого стола, который состоялся в администрации Кировграда. В мероприятие приняли участие местные молодежные объединения.
Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству

По словам Глацких, сегодня у подрастающего поколения складывается мнение о том, что государство что-то им должно. На самом деле, это не так, считает чиновница. Детям обязаны их родители, поскольку благодаря им они появились на свет. «Если идти от истоков, государство не просило вас рожать», - добавила Глацких.

Всех, кто присутствовал на круглом столе, чиновница попросила донести эту позицию, своим знакомым и друзьям. Также она отметила, что у всех государственных служащих очень маленькие заплаты, поэтому те, кто имеют стремления ими стать, должны находить возможности для реализации мечты самостоятельно или вместе с родителями.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:26

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