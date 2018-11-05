АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Владивосток собираются посетить 600 кадетов из Южной Кореи

В ходе учебного круиза 600 кадетов, направленных из Южной Кореи, собираются посетить Владивосток. Помимо этого они отправятся на остров Токто, непосредственно на который претендует японское государство.

Владивосток собираются посетить 600 кадетов из Южной Кореи


Как сообщает издание «Слово и Дело», данный круиз будет проходить в период 12 – 15 ноября. Его организовали для того, чтобы южнокорейские солдаты на трех судах побывали в Японии. После этого кадеты Южной Кореи направятся в Россию. Речь идёт о следующих суднах: «Чхонванбон», «Ильчхульбом», «Тэчжоён» DDH-977. Во время стоянки судна в порту Владивостока, каждый желающий сможет посетить военные южнокорейские корабли, так как они будут открыты.

По мнению военных, данный жест укрепит доверие между южнокорейским и российским ведомством, и положительно скажется в итоге на взаимоотношениях государств в целом



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы
Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми
Анна Хилькевич вышла на подиум вместе с 2-летней
Модель Ирина Шейк чувствует вину перед дочерью
Владивосток собираются посетить 600 кадетов из
Ученые развеяли шесть мифов о потере веса
Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую
Российские туристы рассказали сотрудникам
Леша Купин готовит документы для свадьбы на
Племянник супруги принца Гарри раскрыл "грязные
Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят
Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь
Средневековый иранский водопровод поднимал воду
Флешбом за здоровый образ жизни пользуется
Ученые: Корень имбиря поможет сохранить ясную
Нюша на последних сроках беременности показала
В США рассказали о неизвестных особенностях
В Великобритании родители раскритиковали детское
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что
iPad является самым продаваемым планшетом на рынке
Рианна раскритиковала Трампа за использование ее
Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим
Ученые: Кошки прячутся в коробках для снятия
Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у
«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в
Предсмертное письмо Бодлера продали на аукционе
Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и
Танцор Петр Никитин рассказал о романе с Жанной
Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию
Джанет Джексон на европейской премии MTV Europe
Просмотреть все новости