Владивосток собираются посетить 600 кадетов из Южной Кореи
В ходе учебного круиза 600 кадетов, направленных из Южной Кореи, собираются посетить Владивосток. Помимо этого они отправятся на остров Токто, непосредственно на который претендует японское государство.
Как сообщает издание «Слово и Дело», данный круиз будет проходить в период 12 – 15 ноября. Его организовали для того, чтобы южнокорейские солдаты на трех судах побывали в Японии. После этого кадеты Южной Кореи направятся в Россию. Речь идёт о следующих суднах: «Чхонванбон», «Ильчхульбом», «Тэчжоён» DDH-977. Во время стоянки судна в порту Владивостока, каждый желающий сможет посетить военные южнокорейские корабли, так как они будут открыты.
По мнению военных, данный жест укрепит доверие между южнокорейским и российским ведомством, и положительно скажется в итоге на взаимоотношениях государств в целом
Как сообщает издание «Слово и Дело», данный круиз будет проходить в период 12 – 15 ноября. Его организовали для того, чтобы южнокорейские солдаты на трех судах побывали в Японии. После этого кадеты Южной Кореи направятся в Россию. Речь идёт о следующих суднах: «Чхонванбон», «Ильчхульбом», «Тэчжоён» DDH-977. Во время стоянки судна в порту Владивостока, каждый желающий сможет посетить военные южнокорейские корабли, так как они будут открыты.
По мнению военных, данный жест укрепит доверие между южнокорейским и российским ведомством, и положительно скажется в итоге на взаимоотношениях государств в целом
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:14