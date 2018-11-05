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Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь с творчеством и журналистикой

Некогда Роман Третьяков был одним из ярких участников «ДОМа-2», на которого положили глаз Елена Беркова и сама Ольга Бузова, но теперь он полностью удалился от проекта и занят карьерой в сфере журналистики и творчества.

Роман работает на телевидении и ездит по всей стране с юмористическим шоу. В интервью Третьяков рассказал, что развивается в нескольких направлениях, и даже закончил журналистский факультет МГУ.

Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь с творчеством и журналистикой

На данный момент Роман Третьяков активно развивается как stand-up комик, а в целом вся его жизнь принадлежит творчеству и журналистике.

Роман заявил, что женился и развелся, считая этот опыт интересным. Одной их самых больших удач в жизни Роман считает практику в программе Малахова «Привет, Андрей». Но все же предпочитает работать один.

Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь с творчеством и журналистикой

О своем участии в телестройке Роман вспоминать не любит, отметив, что все вопросы лучше задавать другим «героям «Дома-2», которых по его словам, «как комаров у болота».

Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь с творчеством и журналистикой

Себя же Третьяков видит исключительно сценаристом, журналистом и юмористом, и не собирается сбиваться с поставленной цели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:33

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