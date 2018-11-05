Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь с творчеством и журналистикой





Роман работает на телевидении и ездит по всей стране с юмористическим шоу. В интервью Третьяков рассказал, что развивается в нескольких направлениях, и даже закончил журналистский факультет МГУ.На данный момент Роман Третьяков активно развивается как stand-up комик, а в целом вся его жизнь принадлежит творчеству и журналистике.Роман заявил, что женился и развелся, считая этот опыт интересным. Одной их самых больших удач в жизни Роман считает практику в программе Малахова «Привет, Андрей». Но все же предпочитает работать один.О своем участии в телестройке Роман вспоминать не любит, отметив, что все вопросы лучше задавать другим «героям «Дома-2», которых по его словам, «как комаров у болота».Себя же Третьяков видит исключительно сценаристом, журналистом и юмористом, и не собирается сбиваться с поставленной цели.