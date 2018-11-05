Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми к ОРВИ





В случае вакцинации на которое время человек остается без иммунитета. Инъекция нередко вызывает судороги, синдром Гийена-Барре, отек мозга. Ученые не понимают, зачем своих близких подвергать опасности, ведь отсутствует точная гарантия защиты от заболевания. На самом деле риск инфицирования падает на 30-67%.В исследовании приняли участие дети возрастной категории 6-15 лет. Им медики ввели вакцину «Ваксигрип Санофи Пастера», другие же получали солевой раствор. Специалисты наблюдали за добровольцами в течение 272 дней. Оказалось, что значимая разница в возможности заразиться сезонной инфекцией между ними отсутствовала. Однако, в первой группе вырост процент заболеваемости ОРЗ.Для защиты от гриппа медики рекомендуют включить в рацион продукты, которые укрепляют иммунитет. В частности, необходимо употреблять чистую воду, пробиотики, витамины С и D.