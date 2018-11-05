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Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми к ОРВИ

Ученые из Гонконга смогли доказать, что вакцина против гриппа не обеспечивает людей какой-либо дополнительной защитой от вируса. Напротив, появляется уязвимость к иным респираторным инфекциям. Материалы проведенного научного эксперимента обнародованы на страницах издания Clinical Infectious Diseases.
Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми к ОРВИ

В случае вакцинации на которое время человек остается без иммунитета. Инъекция нередко вызывает судороги, синдром Гийена-Барре, отек мозга. Ученые не понимают, зачем своих близких подвергать опасности, ведь отсутствует точная гарантия защиты от заболевания. На самом деле риск инфицирования падает на 30-67%.

В исследовании приняли участие дети возрастной категории 6-15 лет. Им медики ввели вакцину «Ваксигрип Санофи Пастера», другие же получали солевой раствор. Специалисты наблюдали за добровольцами в течение 272 дней. Оказалось, что значимая разница в возможности заразиться сезонной инфекцией между ними отсутствовала. Однако, в первой группе вырост процент заболеваемости ОРЗ.

Для защиты от гриппа медики рекомендуют включить в рацион продукты, которые укрепляют иммунитет. В частности, необходимо употреблять чистую воду, пробиотики, витамины С и D.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:37

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