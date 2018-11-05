Илон Маск поделился видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом





У себя в Twitter Илон Маск написал, что ему удалось проехать по всей длине тоннеля. Все прошло успешно, и теперь сотрудники компании готовятся к его открытию, которое состоится 10 декабря.Внутри тоннеля автомобилисты смогут передвигаться на специальных электрических салазках, способных развивать скорость до 200 км/ч. Благодаря такой скорости путь от Вествуда до Лос-Анджелеса займет около пяти минут. Если первый тоннель будет пользоваться высокой популярностью, то строительством второго The Boring Company Маск займется уже в Чикаго.