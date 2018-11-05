Илон Маск поделился видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом
Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокатился в скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом и опубликовал оттуда видео. Строительством первого скоростного тоннеля в штате Калифорния занималась его буровая компания The Boring Company.
У себя в Twitter Илон Маск написал, что ему удалось проехать по всей длине тоннеля. Все прошло успешно, и теперь сотрудники компании готовятся к его открытию, которое состоится 10 декабря.
Внутри тоннеля автомобилисты смогут передвигаться на специальных электрических салазках, способных развивать скорость до 200 км/ч. Благодаря такой скорости путь от Вествуда до Лос-Анджелеса займет около пяти минут. Если первый тоннель будет пользоваться высокой популярностью, то строительством второго The Boring Company Маск займется уже в Чикаго.
У себя в Twitter Илон Маск написал, что ему удалось проехать по всей длине тоннеля. Все прошло успешно, и теперь сотрудники компании готовятся к его открытию, которое состоится 10 декабря.
Внутри тоннеля автомобилисты смогут передвигаться на специальных электрических салазках, способных развивать скорость до 200 км/ч. Благодаря такой скорости путь от Вествуда до Лос-Анджелеса займет около пяти минут. Если первый тоннель будет пользоваться высокой популярностью, то строительством второго The Boring Company Маск займется уже в Чикаго.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07