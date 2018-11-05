Уфолог Скотт Уоринг обнаружил энергетическое существо на поверхности Красной планеты





При изучении сюжета исследователь зафиксировал рядом с аппаратом внеземную субстанцию. Он не считает ее отражением, так как на фото пасмурное небо. Эксперт предположил, что это может быть гамма-излучение, которое поражает поверхность, но усомнился в этом, потому что наблюдал за феноменом трижды за пару часов.Скотт Уоринг уверен в появлении на Красной планете настоящего живого объекта, способного изменять форму. Уфолог не сомневается в том, что существует инопланетная жизнь. Также его возмущает и удивляет молчание NASA относительно этой темы.