Уфолог Скотт Уоринг обнаружил энергетическое существо на поверхности Красной планеты
Во время просмотра снимков Красной планеты, сделанных марсоходом, уфолог Скотт Уоринг сделал новое открытие. Он обнаружил энергетическое существо на поверхности объекта, опубликовав материалы в сетях.
При изучении сюжета исследователь зафиксировал рядом с аппаратом внеземную субстанцию. Он не считает ее отражением, так как на фото пасмурное небо. Эксперт предположил, что это может быть гамма-излучение, которое поражает поверхность, но усомнился в этом, потому что наблюдал за феноменом трижды за пару часов.
Скотт Уоринг уверен в появлении на Красной планете настоящего живого объекта, способного изменять форму. Уфолог не сомневается в том, что существует инопланетная жизнь. Также его возмущает и удивляет молчание NASA относительно этой темы.
При изучении сюжета исследователь зафиксировал рядом с аппаратом внеземную субстанцию. Он не считает ее отражением, так как на фото пасмурное небо. Эксперт предположил, что это может быть гамма-излучение, которое поражает поверхность, но усомнился в этом, потому что наблюдал за феноменом трижды за пару часов.
Скотт Уоринг уверен в появлении на Красной планете настоящего живого объекта, способного изменять форму. Уфолог не сомневается в том, что существует инопланетная жизнь. Также его возмущает и удивляет молчание NASA относительно этой темы.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:32