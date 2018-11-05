Племянник супруги принца Гарри раскрыл "грязные тайны" Меган Маркл в прямом эфире
Племянник супруги принца Гарри Меган Марко раскрыл подробности из жизни герцогини Сассекской. Эфир программы общественность увидит на следующей неделе.
В телешоу участвовала «группа аристократов», которая в королевском особняке в Суррее провела две недели. Как утверждает ведущий шоу, в выпуске будет показана совершенно другая сторона Меган Маркл.
Младший брат герцогини Тайлер Дули много рассказал о своей знаменитой родственнице. Из выпуска общественность узнает, что происходило в королевской семье летом. Прежде сообщалось, что ощутимых хлопот всем ее членам добавила беременность Меган Маркл. Герцогине и ее супругу пришлось столкнуться с некоторыми ограничениями. Одним из таковых выступает обязательное ношение клатча, чтобы избежать лишних рукопожатий.
В телешоу участвовала «группа аристократов», которая в королевском особняке в Суррее провела две недели. Как утверждает ведущий шоу, в выпуске будет показана совершенно другая сторона Меган Маркл.
Младший брат герцогини Тайлер Дули много рассказал о своей знаменитой родственнице. Из выпуска общественность узнает, что происходило в королевской семье летом. Прежде сообщалось, что ощутимых хлопот всем ее членам добавила беременность Меган Маркл. Герцогине и ее супругу пришлось столкнуться с некоторыми ограничениями. Одним из таковых выступает обязательное ношение клатча, чтобы избежать лишних рукопожатий.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:42