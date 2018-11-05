АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Российские туристы рассказали сотрудникам Aviasales о своих страхах во время путешествий

Aviasales, являющийся популярным сервисом по продаже авиабилетов, провел опрос российских туристов. При этом было выяснено, чего они боятся больше всего во время путешествий.
Российские туристы рассказали сотрудникам Aviasales о своих страхах во время путешествий


Самым главным страхом российских туристов является потеря ребенка в пути либо в чужом государстве во время отдыха. За этот вариант проголосовали 29,6 процента опрошенных туристов. Примерно 28,6 процента респондентов боятся никуда не поехать по какой-либо причине. Примерно 24,9 процента россиян страшатся во время путешествия потерять ногу. 15% опрошенных беспокоятся о сохранности паспорта. 2% боятся в незнакомых местах заблудиться.

В комментариях к данному опросу ряд пользователей отметили, что они бояться полетов на самолетах, внезапных болезней в случае отсутствия страховки, блокировки банковской карты. Некоторые туристы боятся пробежать мимо Duty Free, когда опаздывают на рейс.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы
Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми
Анна Хилькевич вышла на подиум вместе с 2-летней
Модель Ирина Шейк чувствует вину перед дочерью
Владивосток собираются посетить 600 кадетов из
Ученые развеяли шесть мифов о потере веса
Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую
Российские туристы рассказали сотрудникам
Леша Купин готовит документы для свадьбы на
Племянник супруги принца Гарри раскрыл "грязные
Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят
Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь
Средневековый иранский водопровод поднимал воду
Флешбом за здоровый образ жизни пользуется
Ученые: Корень имбиря поможет сохранить ясную
Нюша на последних сроках беременности показала
В США рассказали о неизвестных особенностях
В Великобритании родители раскритиковали детское
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что
iPad является самым продаваемым планшетом на рынке
Рианна раскритиковала Трампа за использование ее
Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим
Ученые: Кошки прячутся в коробках для снятия
Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у
«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в
Предсмертное письмо Бодлера продали на аукционе
Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и
Танцор Петр Никитин рассказал о романе с Жанной
Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию
Джанет Джексон на европейской премии MTV Europe
Просмотреть все новости