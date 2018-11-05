Российские туристы рассказали сотрудникам Aviasales о своих страхах во время путешествий





Самым главным страхом российских туристов является потеря ребенка в пути либо в чужом государстве во время отдыха. За этот вариант проголосовали 29,6 процента опрошенных туристов. Примерно 28,6 процента респондентов боятся никуда не поехать по какой-либо причине. Примерно 24,9 процента россиян страшатся во время путешествия потерять ногу. 15% опрошенных беспокоятся о сохранности паспорта. 2% боятся в незнакомых местах заблудиться.В комментариях к данному опросу ряд пользователей отметили, что они бояться полетов на самолетах, внезапных болезней в случае отсутствия страховки, блокировки банковской карты. Некоторые туристы боятся пробежать мимо Duty Free, когда опаздывают на рейс.