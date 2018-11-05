Российские туристы рассказали сотрудникам Aviasales о своих страхах во время путешествий
Aviasales, являющийся популярным сервисом по продаже авиабилетов, провел опрос российских туристов. При этом было выяснено, чего они боятся больше всего во время путешествий.
Самым главным страхом российских туристов является потеря ребенка в пути либо в чужом государстве во время отдыха. За этот вариант проголосовали 29,6 процента опрошенных туристов. Примерно 28,6 процента респондентов боятся никуда не поехать по какой-либо причине. Примерно 24,9 процента россиян страшатся во время путешествия потерять ногу. 15% опрошенных беспокоятся о сохранности паспорта. 2% боятся в незнакомых местах заблудиться.
В комментариях к данному опросу ряд пользователей отметили, что они бояться полетов на самолетах, внезапных болезней в случае отсутствия страховки, блокировки банковской карты. Некоторые туристы боятся пробежать мимо Duty Free, когда опаздывают на рейс.
Самым главным страхом российских туристов является потеря ребенка в пути либо в чужом государстве во время отдыха. За этот вариант проголосовали 29,6 процента опрошенных туристов. Примерно 28,6 процента респондентов боятся никуда не поехать по какой-либо причине. Примерно 24,9 процента россиян страшатся во время путешествия потерять ногу. 15% опрошенных беспокоятся о сохранности паспорта. 2% боятся в незнакомых местах заблудиться.
В комментариях к данному опросу ряд пользователей отметили, что они бояться полетов на самолетах, внезапных болезней в случае отсутствия страховки, блокировки банковской карты. Некоторые туристы боятся пробежать мимо Duty Free, когда опаздывают на рейс.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53