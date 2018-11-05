Ученые развеяли шесть мифов о потере веса
Ученые в ходе проведения нескольких исследований развенчали основные мифы, связанные с потерей веса. Оказалось, что секс не считается физическим упражнением, которое помогает делать подтянутыми ягодицы.
Ранее считалось, что во время полового акта сжигается такое же количество килокалорий, которые человек обычно тратит при ходьбе. Результаты проведенного эксперимента показали, что за 25-минутный интимный контакт мужчины теряют 100 калорий, а женщины – 100. Близость, длящаяся 6 минут, позволяет избавиться от 20 калорий.
Второй миф заключается в том, что небольшое изменение питание приводит к незначительному похудению. Однако все усилия могут оказаться напрасными, если не будут выполняться физические упражнения.
Один из австралийских тренеров по питанию опроверг теорию о том, что для получения идеальных ягодиц необходимо сотни раз приседать. Данное упражнение, напротив, нередко вызывает боли в спине.
Четвертый миф говорит о том, что отличный способ обучения самоконтролю – отслеживание употребляемых калорий. Напротив, избавиться от лишних килограммов поможет тот человек, который расходует больше, нежели съедает.
Следующий миф касается поедания листовой зелени. В этом вопросе важным является сбалансированный рацион питания, в котором должны присутствовать полезные жиры и углеводы, ягоды, фрукты, овощи, белки. Не обязательно в полной мере ограничивать себя в сахаре и спиртном. Упор необходимо сделать преимущественно на здоровую еду и несколько раз в неделю выполнять кардиоупражнения.
Шестой миф заключается в полном исключении углеводов из рациона. Некоторые ученые действительно подтверждают эту гипотезу, но есть и те, которые предупреждают, что такая диета нередко приводит к дисбалансу всех элементов в организме. При полном отказе от углеводов человек в случае возвращения к обычному меню быстро наберет вес.
Ранее считалось, что во время полового акта сжигается такое же количество килокалорий, которые человек обычно тратит при ходьбе. Результаты проведенного эксперимента показали, что за 25-минутный интимный контакт мужчины теряют 100 калорий, а женщины – 100. Близость, длящаяся 6 минут, позволяет избавиться от 20 калорий.
Второй миф заключается в том, что небольшое изменение питание приводит к незначительному похудению. Однако все усилия могут оказаться напрасными, если не будут выполняться физические упражнения.
Один из австралийских тренеров по питанию опроверг теорию о том, что для получения идеальных ягодиц необходимо сотни раз приседать. Данное упражнение, напротив, нередко вызывает боли в спине.
Четвертый миф говорит о том, что отличный способ обучения самоконтролю – отслеживание употребляемых калорий. Напротив, избавиться от лишних килограммов поможет тот человек, который расходует больше, нежели съедает.
Следующий миф касается поедания листовой зелени. В этом вопросе важным является сбалансированный рацион питания, в котором должны присутствовать полезные жиры и углеводы, ягоды, фрукты, овощи, белки. Не обязательно в полной мере ограничивать себя в сахаре и спиртном. Упор необходимо сделать преимущественно на здоровую еду и несколько раз в неделю выполнять кардиоупражнения.
Шестой миф заключается в полном исключении углеводов из рациона. Некоторые ученые действительно подтверждают эту гипотезу, но есть и те, которые предупреждают, что такая диета нередко приводит к дисбалансу всех элементов в организме. При полном отказе от углеводов человек в случае возвращения к обычному меню быстро наберет вес.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:08