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Ученые развеяли шесть мифов о потере веса

Ученые в ходе проведения нескольких исследований развенчали основные мифы, связанные с потерей веса. Оказалось, что секс не считается физическим упражнением, которое помогает делать подтянутыми ягодицы.

Ученые развеяли шесть мифов о потере веса

Ранее считалось, что во время полового акта сжигается такое же количество килокалорий, которые человек обычно тратит при ходьбе. Результаты проведенного эксперимента показали, что за 25-минутный интимный контакт мужчины теряют 100 калорий, а женщины – 100. Близость, длящаяся 6 минут, позволяет избавиться от 20 калорий.

Второй миф заключается в том, что небольшое изменение питание приводит к незначительному похудению. Однако все усилия могут оказаться напрасными, если не будут выполняться физические упражнения.

Один из австралийских тренеров по питанию опроверг теорию о том, что для получения идеальных ягодиц необходимо сотни раз приседать. Данное упражнение, напротив, нередко вызывает боли в спине.

Четвертый миф говорит о том, что отличный способ обучения самоконтролю – отслеживание употребляемых калорий. Напротив, избавиться от лишних килограммов поможет тот человек, который расходует больше, нежели съедает.

Следующий миф касается поедания листовой зелени. В этом вопросе важным является сбалансированный рацион питания, в котором должны присутствовать полезные жиры и углеводы, ягоды, фрукты, овощи, белки. Не обязательно в полной мере ограничивать себя в сахаре и спиртном. Упор необходимо сделать преимущественно на здоровую еду и несколько раз в неделю выполнять кардиоупражнения.

Шестой миф заключается в полном исключении углеводов из рациона. Некоторые ученые действительно подтверждают эту гипотезу, но есть и те, которые предупреждают, что такая диета нередко приводит к дисбалансу всех элементов в организме. При полном отказе от углеводов человек в случае возвращения к обычному меню быстро наберет вес.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:08

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