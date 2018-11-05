Ученые развеяли шесть мифов о потере веса





Ранее считалось, что во время полового акта сжигается такое же количество килокалорий, которые человек обычно тратит при ходьбе. Результаты проведенного эксперимента показали, что за 25-минутный интимный контакт мужчины теряют 100 калорий, а женщины – 100. Близость, длящаяся 6 минут, позволяет избавиться от 20 калорий.Второй миф заключается в том, что небольшое изменение питание приводит к незначительному похудению. Однако все усилия могут оказаться напрасными, если не будут выполняться физические упражнения.Один из австралийских тренеров по питанию опроверг теорию о том, что для получения идеальных ягодиц необходимо сотни раз приседать. Данное упражнение, напротив, нередко вызывает боли в спине.Четвертый миф говорит о том, что отличный способ обучения самоконтролю – отслеживание употребляемых калорий. Напротив, избавиться от лишних килограммов поможет тот человек, который расходует больше, нежели съедает.Следующий миф касается поедания листовой зелени. В этом вопросе важным является сбалансированный рацион питания, в котором должны присутствовать полезные жиры и углеводы, ягоды, фрукты, овощи, белки. Не обязательно в полной мере ограничивать себя в сахаре и спиртном. Упор необходимо сделать преимущественно на здоровую еду и несколько раз в неделю выполнять кардиоупражнения.Шестой миф заключается в полном исключении углеводов из рациона. Некоторые ученые действительно подтверждают эту гипотезу, но есть и те, которые предупреждают, что такая диета нередко приводит к дисбалансу всех элементов в организме. При полном отказе от углеводов человек в случае возвращения к обычному меню быстро наберет вес.