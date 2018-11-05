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Флешбом за здоровый образ жизни пользуется популярностью в сетях

Флешбом за здоровый образ жизни набирает обороты в интернете. Люди показывают свои фото в сетях "до" и "после" отказа от употребления алкогольных напитков.
Флешбом за здоровый образ жизни пользуется популярностью в сетях


Участники данного соревнования в Сети отказались от алкоголя полгода назад и выкладывают фото, демонстрирующие верность такого решения. 5 ноября о флешбоме сообщило РЕН ТВ.

Люди отметили, что их здоровье улучшилось, наблюдается потеря веса, а также они стали лучше выглядеть внешне.

1 ноября в РФ начался уже совершенно другой флешбом. Люди собирают фигуры Бузовой, сделанные из картона, в магазинах с известной торговой маркой, после чего приносят их к себе домой и укладывают спать.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:14

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