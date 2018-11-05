Флешбом за здоровый образ жизни пользуется популярностью в сетях





Участники данного соревнования в Сети отказались от алкоголя полгода назад и выкладывают фото, демонстрирующие верность такого решения. 5 ноября о флешбоме сообщило РЕН ТВ.Люди отметили, что их здоровье улучшилось, наблюдается потеря веса, а также они стали лучше выглядеть внешне.1 ноября в РФ начался уже совершенно другой флешбом. Люди собирают фигуры Бузовой, сделанные из картона, в магазинах с известной торговой маркой, после чего приносят их к себе домой и укладывают спать.