Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят пить воду





Нежелание пить воду свидетельствует об ослабленной функции почек или нарушении передачи и восприятия импульсов в нервных клетках. То есть, на самом деле организм нуждается в воде, но это потребности человек не чувствует.Чтобы узнать, что происходит, лучше обратиться к врачу. После первичного осмотра и сбора анамнеза терапевт должен направить пациента к нефрологу и невропатологу. Эти специалисты помогут решить проблему.По словам медиков, из-за недостатка воды может появляться одышка и головная боль, ухудшается состояние кожи, повышается густота крови, нарушается обмен веществ, пропадает логика речи, развиваются спазмы в мышцах.