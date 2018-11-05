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Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят пить воду

Медики объяснили, по каким причина некоторые люди совершенно не хотят пить воду. Отсутствие чувства жажды вовсе не значит, что организм не нуждается в дополнительной жидкости. Присутствие такого фактора должно насторожить человека.
Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят пить воду

Нежелание пить воду свидетельствует об ослабленной функции почек или нарушении передачи и восприятия импульсов в нервных клетках. То есть, на самом деле организм нуждается в воде, но это потребности человек не чувствует.

Чтобы узнать, что происходит, лучше обратиться к врачу. После первичного осмотра и сбора анамнеза терапевт должен направить пациента к нефрологу и невропатологу. Эти специалисты помогут решить проблему.

По словам медиков, из-за недостатка воды может появляться одышка и головная боль, ухудшается состояние кожи, повышается густота крови, нарушается обмен веществ, пропадает логика речи, развиваются спазмы в мышцах.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:34

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