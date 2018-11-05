Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что отец разрешил ей сделать тату в 15 лет





У Михаила Ефремова было несколько браков, от которых у него появилось на свет шестеро детей. Артисту удаётся для всех наследником быть хорошим отцом. Дочь актера Анна-Мария рассказала, что родитель является понимающим человеком, и поэтому она постоянно делиться с отцом своими переживаниями, зная, что получит мудрый совет.Невзирая на хорошие отношения между Михаилом Ефремовым и Анной-Марией, они видятся не часто. Причиной этому послужила не только активная деятельность артиста, но и усиленная учебная программа дочери. Чаще всего встречи наследницы с отцом происходят только тогда, когда актер приезжает на репетиции в Москву.