Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что отец разрешил ей сделать тату в 15 лет
Анна-Мария Ефремова, являющаяся дочерью актёра Михаила Ефремова, рассказала журналистам о прекрасных взаимоотношениях со знаменитым отцом. По ее словам, артист даже разрешил ей сделать татуировку еще в 15-летнем возрасте.
У Михаила Ефремова было несколько браков, от которых у него появилось на свет шестеро детей. Артисту удаётся для всех наследником быть хорошим отцом. Дочь актера Анна-Мария рассказала, что родитель является понимающим человеком, и поэтому она постоянно делиться с отцом своими переживаниями, зная, что получит мудрый совет.
Невзирая на хорошие отношения между Михаилом Ефремовым и Анной-Марией, они видятся не часто. Причиной этому послужила не только активная деятельность артиста, но и усиленная учебная программа дочери. Чаще всего встречи наследницы с отцом происходят только тогда, когда актер приезжает на репетиции в Москву.
У Михаила Ефремова было несколько браков, от которых у него появилось на свет шестеро детей. Артисту удаётся для всех наследником быть хорошим отцом. Дочь актера Анна-Мария рассказала, что родитель является понимающим человеком, и поэтому она постоянно делиться с отцом своими переживаниями, зная, что получит мудрый совет.
Невзирая на хорошие отношения между Михаилом Ефремовым и Анной-Марией, они видятся не часто. Причиной этому послужила не только активная деятельность артиста, но и усиленная учебная программа дочери. Чаще всего встречи наследницы с отцом происходят только тогда, когда актер приезжает на репетиции в Москву.