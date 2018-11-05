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Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что отец разрешил ей сделать тату в 15 лет

Анна-Мария Ефремова, являющаяся дочерью актёра Михаила Ефремова, рассказала журналистам о прекрасных взаимоотношениях со знаменитым отцом. По ее словам, артист даже разрешил ей сделать татуировку еще в 15-летнем возрасте.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что отец разрешил ей сделать тату в 15 лет


У Михаила Ефремова было несколько браков, от которых у него появилось на свет шестеро детей. Артисту удаётся для всех наследником быть хорошим отцом. Дочь актера Анна-Мария рассказала, что родитель является понимающим человеком, и поэтому она постоянно делиться с отцом своими переживаниями, зная, что получит мудрый совет.

Невзирая на хорошие отношения между Михаилом Ефремовым и Анной-Марией, они видятся не часто. Причиной этому послужила не только активная деятельность артиста, но и усиленная учебная программа дочери. Чаще всего встречи наследницы с отцом происходят только тогда, когда актер приезжает на репетиции в Москву.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43

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