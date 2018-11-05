Средневековый иранский водопровод поднимал воду на 200 метров без насоса





Средневековый водопровод ассасинов состоял из сложной системы плотин, туннелей и желобов. Древние инженеры рассчитали все таким образом, что вода поднималась на 200-метровую высоту без дополнительных приспособлений и оборудования. Подобных гидросооружений не существовало даже в Средневековой Европе, считавшейся в те времена наиболее развитой.Археологи отмечают, что на территории Ирана и других ближневосточных и дальневосточных государств ученые находят еще более древние водопроводы — кяризы. Подземная гидротехническая система возрастом 3000 лет была обнаружена в городе Гонабад. Она до сих пор функционирует и обеспечивает чистой водой 40 тысяч горожан.