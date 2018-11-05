Средневековый иранский водопровод поднимал воду на 200 метров без насоса
В руинах иранского замка Аламут археологи нашли средневековый водопровод, который поднимал воду на 200 метров без специального насоса. Ученые отмечают, что замок, принадлежащий исмаилитам, был построен на вершине горы, но благодаря техническому превосходству гидросистемы, жители Аламута не испытывали проблем с чистой водой.
Средневековый водопровод ассасинов состоял из сложной системы плотин, туннелей и желобов. Древние инженеры рассчитали все таким образом, что вода поднималась на 200-метровую высоту без дополнительных приспособлений и оборудования. Подобных гидросооружений не существовало даже в Средневековой Европе, считавшейся в те времена наиболее развитой.
Археологи отмечают, что на территории Ирана и других ближневосточных и дальневосточных государств ученые находят еще более древние водопроводы — кяризы. Подземная гидротехническая система возрастом 3000 лет была обнаружена в городе Гонабад. Она до сих пор функционирует и обеспечивает чистой водой 40 тысяч горожан.
Средневековый водопровод ассасинов состоял из сложной системы плотин, туннелей и желобов. Древние инженеры рассчитали все таким образом, что вода поднималась на 200-метровую высоту без дополнительных приспособлений и оборудования. Подобных гидросооружений не существовало даже в Средневековой Европе, считавшейся в те времена наиболее развитой.
Археологи отмечают, что на территории Ирана и других ближневосточных и дальневосточных государств ученые находят еще более древние водопроводы — кяризы. Подземная гидротехническая система возрастом 3000 лет была обнаружена в городе Гонабад. Она до сих пор функционирует и обеспечивает чистой водой 40 тысяч горожан.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:26