В Великобритании родители раскритиковали детское шоу из-за гендерно-нейтральных снеговиков





В английском языке один снеговик звучит как «snowman», а если их несколько, тогда это «snowmen». Дело все в том, что частичка «man» имеет два варианта перевода: человек и мужчина. В одном из шоу на канале CBeebies авторы решили «сгладить» различия полов относительно персонажей снеговиков и назвали их snowpeople (снежные люди), чтобы получилось множественное число.Однако родители не оценили стараний авторов этой идеи и назвали ее «политически корректным мусором», а некоторые не смогли понять, почему у снежного кома с морковкой вместо носа вдруг появился пол.