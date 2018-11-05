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iPad является самым продаваемым планшетом на рынке

Представители исследовательской компании IDC заявили, что iPad является в настоящее время самым продаваемым планшетом в мире. Apple собрала около 27 процентов от общей доли современного рынка планшетов.

iPad является самым продаваемым планшетом на рынке


За последние 3 месяца было продано 9 700 000 устройств. Это практически вдвое больше, чем у ближайшего соперника - компании Samsung, которая поставила 5 300 00 экземпляров устройств, имея рыночную долю примерно 14,6 процента. Стоит отметить, что Microsoft со своей линейкой Surface Pro так и не смогла попасть в ТОП лучших производителей планшетов. Мировой рынок планшетов в общем уменьшился на 8,6 процента. При этом мировые поставки снизились на 36 400 000 экземпляров. Согласно ожиданиям, недавно анонсированные модели iPad iPad Pros вместе с Face ID, а также новейшим Apple Pencil обеспечат прирост реализаций.

В Сети появились данные, что Huawei бесплатно обменивает бракованные версии смартфонов Mate 20 Pro на новую продукцию.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:36

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