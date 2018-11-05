В США рассказали о неизвестных особенностях российских «танков-убийц»
Редакция журнала The National Interest выделили пять малоизвестный особенностей так называемых российских «танков-убийц». Речь идет о таких моделях: Т-72, Т-80 и Т-90.
По словам эксперта издания, данные боевые машины имеют множество характерных черт. Они помогли создать образ «живучести и смертоносности». Безусловным преимуществом является наличие системы дистанционного подрыва «Айнет», ее работа направлена на увеличение эффективности боеприпасов.
Выигрышной особенностью танков является многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». За счет наличия автомата сопровождения цели и тепловизора, предоставляется возможность как можно точнее вести огонь по предполагаемой мишени.
Специалист обратил внимание на систему «Сода», защищающую танки от проникновения загущенного бензина, который применяется в качестве огнеметных и зажигательных смесей
Отдельно издание выделило воздухозаборное устройство в Т-80, находящееся в кормовой части танка за башней. Особая конструкция позволяет улучшить процесс поступления воздуха в двигателе и повысить функциональные параметры в целом.
По словам эксперта издания, данные боевые машины имеют множество характерных черт. Они помогли создать образ «живучести и смертоносности». Безусловным преимуществом является наличие системы дистанционного подрыва «Айнет», ее работа направлена на увеличение эффективности боеприпасов.
Выигрышной особенностью танков является многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». За счет наличия автомата сопровождения цели и тепловизора, предоставляется возможность как можно точнее вести огонь по предполагаемой мишени.
Специалист обратил внимание на систему «Сода», защищающую танки от проникновения загущенного бензина, который применяется в качестве огнеметных и зажигательных смесей
Отдельно издание выделило воздухозаборное устройство в Т-80, находящееся в кормовой части танка за башней. Особая конструкция позволяет улучшить процесс поступления воздуха в двигателе и повысить функциональные параметры в целом.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00