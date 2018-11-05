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В США рассказали о неизвестных особенностях российских «танков-убийц»

Редакция журнала The National Interest выделили пять малоизвестный особенностей так называемых российских «танков-убийц». Речь идет о таких моделях: Т-72, Т-80 и Т-90.
В США рассказали о неизвестных особенностях российских «танков-убийц»

По словам эксперта издания, данные боевые машины имеют множество характерных черт. Они помогли создать образ «живучести и смертоносности». Безусловным преимуществом является наличие системы дистанционного подрыва «Айнет», ее работа направлена на увеличение эффективности боеприпасов.

Выигрышной особенностью танков является многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». За счет наличия автомата сопровождения цели и тепловизора, предоставляется возможность как можно точнее вести огонь по предполагаемой мишени.

Специалист обратил внимание на систему «Сода», защищающую танки от проникновения загущенного бензина, который применяется в качестве огнеметных и зажигательных смесей

Отдельно издание выделило воздухозаборное устройство в Т-80, находящееся в кормовой части танка за башней. Особая конструкция позволяет улучшить процесс поступления воздуха в двигателе и повысить функциональные параметры в целом.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00

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