В США рассказали о неизвестных особенностях российских «танков-убийц»





По словам эксперта издания, данные боевые машины имеют множество характерных черт. Они помогли создать образ «живучести и смертоносности». Безусловным преимуществом является наличие системы дистанционного подрыва «Айнет», ее работа направлена на увеличение эффективности боеприпасов.Выигрышной особенностью танков является многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». За счет наличия автомата сопровождения цели и тепловизора, предоставляется возможность как можно точнее вести огонь по предполагаемой мишени.Специалист обратил внимание на систему «Сода», защищающую танки от проникновения загущенного бензина, который применяется в качестве огнеметных и зажигательных смесейОтдельно издание выделило воздухозаборное устройство в Т-80, находящееся в кормовой части танка за башней. Особая конструкция позволяет улучшить процесс поступления воздуха в двигателе и повысить функциональные параметры в целом.